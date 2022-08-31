Сегодня в CAS пройдут слушания по апелляции Светланы Слепцовой на дисквалификацию за допинг

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Сегодня в Спортивном арбитражном суде (CAS) будет рассмотрена апелляция бывшей российской биатлонистки Светланы Слепцовой на решение Международного союза биатлонистов (IBU) о дисквалификации за допинг.

IBU объявил о дисквалификации Устюгова и Слепцовой в феврале 2020 года. 

Олимпийская чемпионка и чемпионка мира Слепцова была дисквалифицирована за использование остарина на 2 года с 11 февраля 2020-го, аннулированы все ее результаты в сезоне-2013/14. 

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