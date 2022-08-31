Сегодня в CAS пройдут слушания по апелляции Светланы Слепцовой на дисквалификацию за допинг

Сегодня в Спортивном арбитражном суде ( ) будет рассмотрена апелляция бывшей российской биатлонистки на решение Международного союза биатлонистов ( ) о дисквалификации за допинг.

IBU объявил о дисквалификации Устюгова и Слепцовой в феврале 2020 года.

Олимпийская чемпионка и чемпионка мира Слепцова была дисквалифицирована за использование остарина на 2 года с 11 февраля 2020-го, аннулированы все ее результаты в сезоне-2013/14.

Допинг-эпопея, из-за которой зависло золото Сочи-2014: что решат по Евгению Устюгову? Развязка близка

Слепцову и Устюгова поймали на пробах из 2013-го. Правило с перепроверками злило Россию, еще когда спортом рулил Мутко