Слепцова об апелляции в CAS: «Пока идет процесс, не знаю, на сколько он затянется. Надеюсь, он скоро закончится»

Олимпийская чемпионка Ванкувера-2010 в эстафете высказалась по поводу апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение о дисквалификации за допинг.

– 31 августа – крайне важный для вас день. Что там в CAS, как обстоят дела? Пока разбирательства не закончены, решения никакого не вынесено.

– Ожидание уже проходит четыре года, как олимпийский сезон. Пока идет процесс, не знаю, на сколько он затянется. Надеюсь, он скоро закончится.

– Что говорит адвокат?

– Они работают, – сказала Слепцова.

Спортсменка была дисквалифицирована за использование остарина на 2 года с 11 февраля 2020-го, аннулированы все ее результаты в сезоне-2013/14.

Слушания в CAS по апелляциям Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова пройдут 31 августа и 1 сентября