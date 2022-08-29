Вирер о летнем ЧМ: «Не ожидала, что одержу две победы, так как состояние было ужасным. Важнее быть форме зимой»

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Итальянская биатлонистка Доротея Вирер оценила свое выступление на летнем чемпионате мира в Рупольдинге, где она выиграла золото в суперспринте и масс-старте.

«Не ожидала, что одержу две победы, так как состояние было ужасным. За неделю до этого мы были под нагрузками, и уже дома – перед отъездом – я провела две тренировки, на которых чувствовала большую усталость.

Здесь было жарко, и это не придавало сил. Фактически я уже обсуждала возможное возвращение домой в субботу (за день до масс-старта в Рупольдинге – Sports.ru), потому что не ощущала свое тело, проснувшись утром», – сказала Вирер.

«Первая часть [летней] подготовки была трудной – частично из-за болезни, частично из-за планов, также у меня были воспаления в коленном и локтевом суставах. Все время что-то происходило.

Но, с одной стороны, это и к лучшему, потому что последние два года я была в отличной форме до июля-августа, а затем у меня начинался спад. Раньше же было наоборот: я испытывала трудности летом. Хорошо, когда ты в форме, но важнее быть в ней зимой», – отметила Вирер.

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