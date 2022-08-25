Чемпионат мира по летнему биатлону. Эльвира Оберг, Вирер, Виттоцци, Давидова, Фойгт, Фиалкова пробегут квалификацию суперспринта

26 августа на чемпионате мира по летнему биатлону в Рупольдинге пройдет женский суперспринт.
Летний биатлон
Чемпионат мира
Рупольдинг, Германия
Женщины
Суперспринт
Начало квалификации – 13:15, начало финала – 17:25 по московскому времени.
Старт-лист квалификации
4. Паулина Фиалкова (Словакия)
7. Ванесса Фойгт (Германия)
9. Мари Эдер (Финляндия)
10. Джессика Йислова (Чехия)
12. Маркета Давидова (Чехия)
14. Лена Хекки Гросс (Швейцария)
16. Франциска Хильдебранд (Германия)
18. Валентина Семеренко (Украина)
19. Эльвира Оберг (Швеция)
22. Линн Перссон (Швеция)
25. Доротея Вирер (Италия)
28. Елена Билосюк (Украина)
29. Муна Брурссон (Швеция)
40. Лиза Виттоцци (Италия)
52. Янина Хеттих (Германия)
54. Анна Магнуссон (Швеция)
Расписание чемпионата мира по летнему биатлону-2022 в Рупольдинге