Шевченко о компенсации от «Аэрофлота» за сломанные палки: «Деньги вернули лично мне, а потом мы всю сумму поделили поровну»

Российская биатлонистка высказалась об инциденте с порчей инвентаря при перелете авиакомпанией .

«Прилетев в Москву, я везла командный тубус, где было пять пар палок. После прилета я не проверила вещи, а уже потом поняла, что все пять пар были сломаны в одном месте. Предполагаю, что тубус либо переехали, либо что-то на него уронили. Даже если просто кинуть тубус, нереально сломать сразу все пять пар.

Мне помогли в СБР держать контакт с «Аэрофлотом» и получилось, что они принесли извинения и возместили ущерб испорченного инвентаря. Я была ответственной за диалог с «Аэрофлотом». Сначала я им написала, но они не принесли извинений, это было очень обидно, поэтому я выложила в социальные сети эту историю, и поднялась шумиха.

Деньги вернули лично мне, а потом мы всю сумму поделили поровну», – сказала Шевченко.