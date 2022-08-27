Анастасия Шевченко о травме: «Нога оставляет желать лучшего – после соревнований бывают боли. Но это делает меня сильнее, я бегу и отдаю все силы»

Российская биатлонистка прокомментировала выступление в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Сочи (2-е место).

«Когда уходила с последнего рубежа, видела, что позади . Понимала, что она сильный спортсмен, боец, будет терпеть до последнего. Мне нужно было дойти до подъема и понять, как далеко она. Там я поняла, что у меня есть силы и не отдам второе место.

Нога оставляет желать лучшего – после соревнований бывают боли. Но это делает меня сильнее, я бегу и отдаю все силы.

На второй рубеж, где оставила два промаха, пришла немного не своим темпом, не настроилась. Посмотрела на флажки, подул ветер – думала, что все пройдет хорошо, но не получилось», – сказала Шевченко в эфире «Матч ТВ».