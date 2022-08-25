Шашилов о жалобах биатлонисток на жару: «А что, они имеют право жаловаться? Знали, куда шли. Им сказано было, что все под контролем»

Теги сборная России жен Михаил Шашилов Тамара Дербушева (Воронина) Ирина Казакевич Кубок Содружества Биатлон

Тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов высказался о погодных условиях на этапе Кубка Содружества в Сочи.

– Насколько вообще безопасно выступать биатлонисткам в такую жару?

– Ну что сделаешь, тем более, что были приняты меры предосторожности. Поливали водой, давали холод. Ничего страшного в этом нет.

Конечно, можно было и позднее провести гонку, но телевидение... Они, кстати, организовали обалденный праздник. «Матч ТВ», поклон вам, «Газпрому» – вообще поклон!

Соревнования проходят на хорошем уровне. Жаль, что болельщиков мало, но поддерживали они хорошо.

– А какая максимально допустимая температура для проведения соревнований?

– Такого на плюс нет. Ну, а что сделаешь... Куда пошли? – сказал Шашилов проходящим мимо Тамаре Дербушевой и Ирине Казакевич.

– После такой жары еще и в зал надо?

– Там прохладно, а заминка все равно нужна.

– Кто‑то из девочек жаловался?

– А что, имеют право, ха-ха? Все знали, куда шли. Им сказано было, что все под контролем.

– Вы довольны, как выступили спортсменки вашей группы?

– Это тренировочный процесс, никаких выводов делать не надо. Кто‑то не справился чисто технически, кто‑то стартанул раньше, были проблемы на пристрелке — это всё рабочие моменты. Все супер! Соревнования – супер! – сказал Шашилов.

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