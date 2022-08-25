Шашилов о жалобах биатлонисток на жару: «А что, они имеют право жаловаться? Знали, куда шли. Им сказано было, что все под контролем»

Тренер женской сборной России по биатлону высказался о погодных условиях на этапе Кубка Содружества в Сочи.

– Насколько вообще безопасно выступать биатлонисткам в такую жару?

– Ну что сделаешь, тем более, что были приняты меры предосторожности. Поливали водой, давали холод. Ничего страшного в этом нет.

Конечно, можно было и позднее провести гонку, но телевидение... Они, кстати, организовали обалденный праздник. «Матч ТВ», поклон вам, «Газпрому» – вообще поклон!

Соревнования проходят на хорошем уровне. Жаль, что болельщиков мало, но поддерживали они хорошо.

– А какая максимально допустимая температура для проведения соревнований?

– Такого на плюс нет. Ну, а что сделаешь... Куда пошли? – сказал Шашилов проходящим мимо и Ирине Казакевич.

– После такой жары еще и в зал надо?

– Там прохладно, а заминка все равно нужна.

– Кто‑то из девочек жаловался?

– А что, имеют право, ха-ха? Все знали, куда шли. Им сказано было, что все под контролем.

– Вы довольны, как выступили спортсменки вашей группы?

– Это тренировочный процесс, никаких выводов делать не надо. Кто‑то не справился чисто технически, кто‑то стартанул раньше, были проблемы на пристрелке — это всё рабочие моменты. Все супер! Соревнования – супер! – сказал Шашилов.

Ирина Казакевич: «Последний круг дался тяжко. Сегодня с первых метров пересыхало в горле, было очень тяжело из-за погодных условий»