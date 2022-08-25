Шашилов о жалобах биатлонисток на жару: «А что, они имеют право жаловаться? Знали, куда шли. Им сказано было, что все под контролем»

Тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов высказался о погодных условиях на этапе Кубка Содружества в Сочи.
– Насколько вообще безопасно выступать биатлонисткам в такую жару?
– Ну что сделаешь, тем более, что были приняты меры предосторожности. Поливали водой, давали холод. Ничего страшного в этом нет.
Конечно, можно было и позднее провести гонку, но телевидение... Они, кстати, организовали обалденный праздник. «Матч ТВ», поклон вам, «Газпрому» – вообще поклон!
Соревнования проходят на хорошем уровне. Жаль, что болельщиков мало, но поддерживали они хорошо.
– А какая максимально допустимая температура для проведения соревнований?
– Такого на плюс нет. Ну, а что сделаешь... Куда пошли? – сказал Шашилов проходящим мимо Тамаре Дербушевой и Ирине Казакевич.
– После такой жары еще и в зал надо?
– Там прохладно, а заминка все равно нужна.
– Кто‑то из девочек жаловался?
– А что, имеют право, ха-ха? Все знали, куда шли. Им сказано было, что все под контролем.
– Вы довольны, как выступили спортсменки вашей группы?
– Это тренировочный процесс, никаких выводов делать не надо. Кто‑то не справился чисто технически, кто‑то стартанул раньше, были проблемы на пристрелке — это всё рабочие моменты. Все супер! Соревнования – супер! – сказал Шашилов.
Ирина Казакевич: «Последний круг дался тяжко. Сегодня с первых метров пересыхало в горле, было очень тяжело из-за погодных условий»