Дмитрий Васильев: «Пихлер глобально был на нашей стороне, но оказался слегка блаженным, как многие западные представители спорта»

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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал слова немецкого тренера Вольфганга Пихлера о том, что в Европе не заметят отсутствия российских биатлонистов на международных стартах.

«С Пихлером я хорошо знаком, часто обсуждал с ним острые темы. В принципе, он глобально был на нашей стороне. Но оказался слегка блаженным, как многие западные представители спорта.

Им скармливают какую‑то историю – они бросаются резко ставить оценки. Их лишают альтернативной точки зрения, у них подход всегда однобокий. Я почитал его интервью, оно достаточно сдержанное, но мне не понравился тезис о том, что Европа не почувствует отсутствие России. Это неправда.

Либо он ошибся, либо попытался мягко сказать. Он отразил важный момент, дескать, российские спортсмены не могут открыто говорить и высказывать свою точку зрения. Не надо лукавить, все находятся сейчас в непростой ситуации.

Он четко все понимает, что происходит. Он не против России и никогда не был, тем более человек, работавший в России, влюбляется в страну и никогда не может ей вредить. Но что поделать, пока конъюнктура такова, что он должен лавировать между молотом и наковальней», – сказал Васильев в программе «Есть тема» на Матч ТВ.

Вольфганг Пихлер: «Европе все равно, что на соревнованиях нет России. Множество зрителей и так придут на стадион и окунутся в атмосферу праздника»

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