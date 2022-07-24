Антон Шипулин: «Строительство биатлонного комплекса в Екатеринбурге начнется с 2023 года. Уже обсудили с губернатором, скорее всего, это факт»

Чемпион мира по биатлону, депутат Госдумы Антон Шипулин рассказал, что строительство биатлонного комплекса в Екатеринбурге планируется начать в 2023 году.

«Сроки строительства биатлонного комплекса будут зависеть от системы финансирования.

Если мы говорим про концессию, то возведение объекта займет около 2-3 лет, если говорим про областной бюджет, то все будет зависеть от того, сколько средств область сможет ежегодно выделять.

Пока мы не выбрали методику финансирования, невозможно говорить о сроках реализации, но то, что строительство начнется со следующего года, мы уже с губернатором обсудили, скорее всего, это факт.

Вообще у нас около пяти этапов строительства, но надеюсь, что в три года мы управимся», – сказал Шипулин.

Он отметил, что стоимость проекта еще уточняется, так как цены на стройматериалы изменились.

«Комплекс уникальный, он будет включать в себя больше 30 видов спорта, но сама концепция комплекса не только для спортсменов.

Это будет спортивный парк для горожан, для жителей Свердловской области, чтобы люди могли заниматься активными видами спорта, отдыхать, находиться в лесу с хорошей инфраструктурой, а также проводить спортивные мероприятия», – заявил Шипулин.

Проект спорткомплекса имени Шипулина в Екатеринбурге получил положительное заключение госэкспертизы