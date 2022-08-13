Максим Кугаевский: «К летним этапам Кубка Содружества вряд ли кто-то будет готовиться целенаправленно. Все-таки главные старты у нас зимой»

Тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский рассказал об изменениях, произошедших в его команде в межсезонье.
«В межсезонье у нас произошло только одно изменение. Вместо ушедшего в Санкт-Петербург в команду своего отца Евгения Идинова пришел из Удмуртии Александр Поварницын, который также продолжает тренироваться в сборной.
Он сам изъявил желание выступать за команду Тюмени. Мы не приглашали его специально, но пошли ему навстречу, поскольку была вакансия.
К летним этапам Кубка Содружества вряд ли кто-то из спортсменов будет готовиться целенаправленно. Все-таки главные старты у нас зимой, а это этап подготовки к ним и проверка, но мы решили выступить и в Сочи, и в Раубичах.
В Сочи интересно проверить себя в условиях среднегорья, а в Беларуси нас всегда хорошо принимают и умеют проводить соревнования любого уровня. Четыре подготовительных сбора мы провели в Тюменской области на «Жемчужине Сибири» и в Заводоуковске.
Инфраструктура нашего региона позволяет нам никуда не выезжать, за исключением гор. Сейчас мы проводим сбор в Сочи, чтобы организм спортсменов адаптировался к горам. К тому же здесь пройдет финал Кубка России», – сказал Кугаевский.
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