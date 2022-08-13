Максим Кугаевский: «К летним этапам Кубка Содружества вряд ли кто-то будет готовиться целенаправленно. Все-таки главные старты у нас зимой»

Теги сборная России Максим Кугаевский сборная Тюменской области Кубок Содружества Биатлон

Тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский рассказал об изменениях, произошедших в его команде в межсезонье. 

«В межсезонье у нас произошло только одно изменение. Вместо ушедшего в Санкт-Петербург в команду своего отца Евгения Идинова пришел из Удмуртии Александр Поварницын, который также продолжает тренироваться в сборной.

Он сам изъявил желание выступать за команду Тюмени. Мы не приглашали его специально, но пошли ему навстречу, поскольку была вакансия.

К летним этапам Кубка Содружества вряд ли кто-то из спортсменов будет готовиться целенаправленно. Все-таки главные старты у нас зимой, а это этап подготовки к ним и проверка, но мы решили выступить и в Сочи, и в Раубичах.

В Сочи интересно проверить себя в условиях среднегорья, а в Беларуси нас всегда хорошо принимают и умеют проводить соревнования любого уровня. Четыре подготовительных сбора мы провели в Тюменской области на «Жемчужине Сибири» и в Заводоуковске.

Инфраструктура нашего региона позволяет нам никуда не выезжать, за исключением гор. Сейчас мы проводим сбор в Сочи, чтобы организм спортсменов адаптировался к горам. К тому же здесь пройдет финал Кубка России», – сказал Кугаевский.

Календарь Кубка Содружества по биатлону: два этапа в России, три – в Беларуси, новогодняя гонка пройдет в Рязани

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные