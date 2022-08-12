Ингрид Тандревольд примет участие в лыжероллерном фестивале Мартена Фуркада в Анси

Теги сборная Норвегии жен летний биатлон Ингрид Ланмарк Тандревольд Nordic Festival Биатлон

Трехкратная чемпионка мира по биатлону Ингрид Ланмарк Тандревольд выступит на лыжероллерном фестивале Мартена Фуркада Nordic Festival.

«С нетерпением жду выступления на фестивале Мартена Фуркада 3 сентября в Анси! Надеюсь увидеть вас там», – написала Тандревольд.

Ранее стало известно, что в турнире примут участие французские биатлонисты Эмильен Жаклен, Фабьен Клод, Кентен Фийон-Майе, Анаис Шевалье-Буше, Жюстин Брезаз-Буше и Жюлия Симон, норвежка Марте Ульсбю-Ройселанн, итальянка Доротея Вирер, представители Чехии Маркета Давидова и Михал Крчмарж, а также финны Теро Сеппяля и Мари Эдер.

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