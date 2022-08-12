Ингрид Тандревольд примет участие в лыжероллерном фестивале Мартена Фуркада в Анси

Трехкратная чемпионка мира по биатлону выступит на лыжероллерном фестивале Мартена Фуркада Nordic Festival.

«С нетерпением жду выступления на фестивале Мартена Фуркада 3 сентября в Анси! Надеюсь увидеть вас там», – написала Тандревольд.

Ранее стало известно, что в турнире примут участие французские биатлонисты Эмильен Жаклен, Фабьен Клод, Кентен Фийон-Майе, Анаис Шевалье-Буше, Жюстин Брезаз-Буше и Жюлия Симон, норвежка Марте Ульсбю-Ройселанн, итальянка Доротея Вирер, представители Чехии Маркета Давидова и Михал Крчмарж, а также финны Теро Сеппяля и Мари Эдер.