Жюлия Симон примет участие в фестивале Мартена Фуркада в Анси

Теги сборная Франции жен летний биатлон Жюлия Симон Nordic Festival Биатлон

Чемпионка мира по биатлону Жюлия Симон выступит на лыжероллерном фестивале Мартена Фуркада Nordic Festival.

«Вы тоже скучаете по биатлонным соревнованиям?! Тогда обратите внимание: встретимся 3 сентября на берегу озера Анси на фестивале Мартена Фуркада», – написала Симон.

Ранее стало известно, что в турнире примут участие французские биатлонисты Эмильен Жаклен, Фабьен Клод, Кентен Фийон-Майе, Анаис Шевалье-Буше и Жюстин Брезаз-Буше, норвежка Марте Ульсбю-Ройселанн, итальянка Доротея Вирер, представители Чехии Маркета Давидова и Михал Крчмарж, а также финны Теро Сеппяля и Мари Эдер.

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