Жюлия Симон примет участие в фестивале Мартена Фуркада в Анси

Чемпионка мира по биатлону выступит на лыжероллерном фестивале Мартена Фуркада Nordic Festival.

«Вы тоже скучаете по биатлонным соревнованиям?! Тогда обратите внимание: встретимся 3 сентября на берегу озера Анси на фестивале Мартена Фуркада», – написала Симон.

Ранее стало известно, что в турнире примут участие французские биатлонисты Эмильен Жаклен, Фабьен Клод, Кентен Фийон-Майе, Анаис Шевалье-Буше и Жюстин Брезаз-Буше, норвежка Марте Ульсбю-Ройселанн, итальянка Доротея Вирер, представители Чехии Маркета Давидова и Михал Крчмарж, а также финны Теро Сеппяля и Мари Эдер.