Blink. Ульсбю-Ройселанн, Тандревольд, Давидова, Шевалье, Брезаз-Буше, Симон выступят в суперспринте

6 августа на лыжероллерном фестивале Blink в норвежском Саннесе пройдет женский суперспринт.
Blink-2022
Саннес, Норвегия
Суперспринт
Женщины
Начало четвертьфиналов – 16.45 по московскому времени, полуфиналов – 20.22, финала – 21.25.
Участницы
Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия)
Линн Перссон (Швеция)
Хло Шевалье (Франция)
Жюстин Брезаз-Буше (Франция)
Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия)
Каролине Кноттен (Норвегия)
Каролин Коломбо (Франция)
Маркета Давидова (Чехия)
Жюлия Симон (Франция)
Эмили Калкенберг (Норвегия)
Джессика Йислова (Чехия)