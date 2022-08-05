Blink. Ульсбю-Ройселанн, Тандревольд, Давидова, Шевалье, Брезаз-Буше, Симон выступят в суперспринте

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6 августа на лыжероллерном фестивале Blink в норвежском Саннесе пройдет женский суперспринт.

Blink-2022

Саннес, Норвегия

Суперспринт

Женщины

Начало четвертьфиналов – 16.45 по московскому времени, полуфиналов – 20.22, финала – 21.25. 

Участницы

Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия)

Линн Перссон (Швеция)

Хло Шевалье (Франция)

Жюстин Брезаз-Буше (Франция)

Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия)

Каролине Кноттен (Норвегия)

Каролин Коломбо (Франция)

Маркета Давидова (Чехия)

Жюлия Симон (Франция)

Эмили Калкенберг (Норвегия)

Джессика Йислова (Чехия)

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