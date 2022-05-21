РУСАДА проверило 20 хоккеистов за апрель. За три первых месяца года – 17

РУСАДА в апреле проверило на допинг 20 хоккеистов – больше, чем за весь 1-й квартал.
Инспекторы допинг-контроля РУСАДА проверили 10 игроков сборной России, которые были вызваны на сбор перед майскими выставочными матчами против сборной Беларуси в Туле и турниром в Санкт-Петербурге.
Это вратари Максим Третьяк («Сочи») и Вячеслав Пекса («Ак Барс»), защитники Даниил Мисюль («Локомотив») и Макар Хабаров («Северсталь»), а также нападающие Данил Алалыкин, Даниил Башкиров и Алексей Пустозеров (все – «Салават Юлаев»), Никита Гуслистов («Северсталь»), Марат Хайруллин («Нефтехимик») и Илья Сафонов («Ак Барс»).
Также в апреле были протестированы девять хоккеистов молодежной сборной России (до 20 лет), которые готовились к майскому турниру в Санкт-Петербурге.
Это вратарь Илья Набоков («Металлург»), защитники Всеволод Альметкин («Ак Барс») и Никита Новиков («Динамо»), а также нападающие Никита Гребенкин («Металлург»), Александр Волков и Александр Перевалов (оба — «Локомотив»), Павел Леука («Авангард»), Виктор Неучев («Автомобилист») и Илья Федотов («Торпедо»).
Кроме того, РУСАДА проверило на допинг 18-летнего игрока «Ирбиса» Никиту Евсеева.
В январе-феврале на допинг проверялись 17 хоккеистов, в марте – ни одного.