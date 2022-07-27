Пройс о неудачах прошлого сезона: «Я пережила очень тяжелые, болезненные моменты. Была в черной дыре и не видела выхода из нее. Даже думала о завершении карьеры»

Немецкая биатлонистка высказалась о неудачах прошлого сезона и целях на будущее.

В декабре на этапе Кубка мира в Анси спортсменка получила травму ноги, упав с лестницы. Затем она перенесла коронавирус.

«Эта дурацкая лестница стала причиной моих неудач. Падение не было сильным, но я повредила связки. Я не могла тренироваться в течение 17 дней, а в январе не могла бегать на лыжах в течение четырех недель.

Я пережила очень тяжелые, очень болезненные моменты. Была в черной дыре и не видела выхода из нее. Даже думала о завершении карьеры. Я действительно устала от всего этого и от биатлона.

Бронза в олимпийской эстафете изменила все в моей голове. Внезапно я, наконец, почувствовала счастье, удовлетворение от того, что была там со своими товарищами по команде и завоевала олимпийскую медаль.

Я думала, что в Пекине станет последней в моей карьере, но на сегодняшний день нацеливаюсь на Милан-Кортину-2026. Я очень хочу выступить на Олимпийских играх, будучи в хорошей физической форме», – сказала Пройс в подкасте Extrarunde.