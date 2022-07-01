Херманн о золоте Пекина-2022: «Когда переходила в биатлон, то думала, что индивидуальная гонка – не из числа моих любимых, но в последние годы она мне нравилась все больше»

Немецкая биатлонистка Дениз Херманн вспомнила о победе на Олимпиаде в Пекине, а также о мотивации продолжать карьеру.

На зимних Играх-2022 спортсменка выиграла золото в индивидуальной гонке на 15 км.

«Когда я переходила в биатлон (из лыжных гонок – Sports.ru), то думала, что 15-километровка – не из числа моих любимых, но в последние годы она мне нравилась все больше и больше после нескольких действительно хороших стартов.

Домашний чемпионат мира – огромная мотивация для всей немецкой команды (турнир пройдет в Оберхофе в 2023 году – Sports.ru). У меня был действительно хороший опыт в Оберхофе, в том числе в лыжных гонках на «Тур де Ски».

Биатлон в Оберхофе – это грандиозное событие и море веселья. Тебя это мотивирует, также там будут присутствовать знакомые. Когда думаю об этом, то улыбаюсь и еще больше заряжаюсь энергией», – сказала Херманн.