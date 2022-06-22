Майгуров о призовом фонде Кубка России: «Большие деньги побудят горячие головы вернуться к старому способу быстрых результатов – допингу»

Президент Союза биатлонистов России ( ) не видит смысла в серьезном увеличении призового фонда российских соренований.

– Ваш оппонент в предвыборной программе анонсировал призовой фонд внутренних соревнований в 100 млн рублей, а у вас – 40 млн. Не мало?

– Я считаю, бюджет должен быть сбалансированным. И нет необходимости в суперпризовых. Потому что резонный вопрос – а что дальше? Это разовая акция, а когда наши спортсмены вернутся на международные турниры – мы все отменим?

Мы прикинули, сколько зарабатывают наши биатлонисты на Кубках мира и IBU – уровень конкуренции сейчас будет, мягко говоря, другой. Плюс все спортсмены получают заработную плату на местах и в ЦСП – зачем устраивать гонку средств? Лучше увеличить помощь регионам: наша федерация – одна из немногих, кто помогает своим членам. Лыжники этого не делают, например. Да, мы не выделяем сверхсредств, но это все равно помощь и деньги целенаправленно идут на развитие биатлона в стране.

И главный вопрос: что от этих 100 млн получат члены СБР, то есть регионы? Деньги придут спортсменам, что-то перепадет личным тренерам. Ну сколько у нас регионов будут бороться за пьедестал – максимум 10. А остальные 45?

И что меня еще смущает: есть осторожное мнение, что большой призовой фонд побудит горячие головы вернуться к старому способу быстрых результатов – допингу. Сейчас тестирование сокращено, не все спортсмены находятся в пуле. Я вижу риски, – сказал Майгуров.

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