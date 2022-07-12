Десяти московским паралимпийцам, не допущенным к Играм-2022 в Пекине, выплатят призовые от 1,7 до 4 млн рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о выплатах для московских паралимпийцев, не допущенных к Играм-2022 в Пекине.

«По решению Правительства Москвы единовременные поощрительные выплаты получат 10 спортсменов.

Они входили в состав паралимпийской сборной России, участвовали во всероссийских зимних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», а также побеждали или получали призы на последнем перед Паралимпийскими играми чемпионате мира по виду спорта (спортивной дисциплине), входившему в программу Паралимпиады», – заявили в пресс-службе мэрии.

Для спортсменов, завоевавших золото чемпиона мира, размер призовых составит 4 млн, для серебряных призеров – 2,5 млн, для бронзовых – 1,7 млн.

В частности, выплаты получает горнолыжники Алексей Бугаев (за золото, серебро и бронзу), Варвара Ворончихина (золото и серебро) и Александр Алябьев (бронза), керлингисты Константин Курохтин и Андрей Мещеряков (оба – бронза).

Также будут награждены спортсмены, успешно выступившие в биатлоне и лыжных гонках: Иван Голубков (золото), Алексей Быченок (серебро), Наталья Кочерова (серебро и бронза), Александр Проньков (серебро и бронза) и Данила Бритик (серебро).

Россия была отстранена от Паралимпиады в Пекине из-за ситуации на Украине. С 16 по 21 марта в Ханты-Мансийске проходили альтернативные соревнования «Мы вместе. Спорт» с участием России, Армении, Беларуси, Казахстана и Таджикистана.