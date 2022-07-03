«За гендерное равенство!» Пресс-атташе СБР показал логотип Кубка Содружества, где изображены биатлонист и биатлонистка

Теги сборная России сборная Беларуси Сергей Аверьянов Кубок Содружества Биатлон

Пресс-атташе Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов показал логотип летних этапов Кубка Содружества. 

Кубок Содружества – турнир, где будут участвовать биатлонисты из России и Беларуси. В его рамках планируется пять этапов (два летом и три зимой) с призовым фондом и возможностью стартовать для любой сборной.

«К концу недели ждем важных новостей по Кубку Содружества. А так будет выглядеть логотип двух его этапов по летнему биатлону в Сочи и Раубичах.

С месяц пытаюсь выяснить у знатоков спортивной истории, существовал ли у нас ранее логотип с биатлонисткой? Пока никто такого не вспомнил, но говорить, что мы это сделали впервые в истории нашего биатлона, не спешим.

Даже как-то странно было бы, если ранее такого не делали. За гендерное равенство!» – написал Аверьянов. 

Календарь Кубка Содружества по биатлону: два этапа в России, три – в Беларуси, место проведения новогодней гонки пока неизвестно

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