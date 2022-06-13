Майгуров о жалобе на него в прокуратуру: «Если это не предвыборная утка, я подам иск о защите чести и достоинства к каждому подписавшему «заявление»

Теги Союз биатлонистов России Виктор Майгуров Биатлон

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что может подать иск о защите чести и достоинства против членов совета СБР, подписавших жалобу на него в прокуратуру.

Сегодня «Матч ТВ» опубликовал текст письма, где члены совета обвиняют Майгурова в злоупотреблении служебным положением, самоуправстве, незаконной деятельности в части распределения финансовых ресурсов, нецелевом расходовании средств.

«Если гуляющий в интернете скриншот заявления в прокуратуру действительно является официальным документом, а не предвыборной уткой, могу заявить со всей ответственностью – я подам встречный иск о защите чести и достоинства к каждому подписавшему это «заявление», – сказал Майгуров.

23 июня пройдут выборы президента СБР. На пост претендуют Майгуров и вице-президент Алексей Нуждов.

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