Член совета СБР Страхов о жалобе на Майгурова: «Никаких писем я не подписывал и не поддерживаю подобные действия»

Член совета Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Страхов не подписывал жалобу в прокуратуру на президента организации .

«Матч ТВ» опубликовал текст письма, где члены совета СБР обвиняют Майгурова в злоупотреблении служебным положением, самоуправстве, незаконной деятельности в части распределения финансовых ресурсов, нецелевом расходовании средств.

В заявлении говорится, что обращение было направлено по поручению членов совета Валерия Польховского, Андрея Волкова, Сергея Федотова, Сергея Перевощикова и самого Страхова.

«Там нет моей подписи. Мы обсуждаем вопросы в рамках видео-конференции, готовимся к отчетно-выборной конференции , которая будет 23 июня.

Я считаю, что чтобы делать такие заявления, как о нецелевом расходовании средств, нужно посмотреть мнение ревизионной комиссии и их оценку деятельности президента федерации. Мы обсудили эти вопросы в четверг, и моя позиция была дождаться 23 числа и включить один-два вопроса в повестку дня, обсудить их.

В целом наш российский биатлон не на высоте, и не хватало нам еще окончательно переругаться. У меня есть замечания к Виктору Викторовичу Майгурову, но никаких писем я не подписывал и не поддерживаю подобные действия», – сказал Страхов.