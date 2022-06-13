Польховский о жалобе на Майгурова: «Я поддержал и сказал, что надо действовать. Если есть нарушения, молчать об этом нельзя»

Бывший главный тренер сборной России по биатлону объяснил, почему совет Союза биатлонистов России (СБР) решил подать жалобу в прокуратуру на главу организации .

Члены совета СБР обвинили Майгурова в злоупотреблении служебным положением, самоуправстве, незаконной деятельности в части распределения финансовых ресурсов, нецелевом расходовании средств.

«Конкретно был запрос от Федерации биатлона Татарстана о расходе денежных средств. На что был получен ответ о закрытой информации, которую нельзя раскрывать. Моменты по работе устава, по повестке дня на предстоящей конференции вызывали недовольство.

Я поддержал и сказал, что надо действовать. Если есть какие-то нарушения, то молчать об этом нельзя. Если не хотят слышать, а по закону совет СБР является между конференциями главенствующим (органом), почему тогда руководитель игнорирует и зачастую не участвует в «зумах».

Во вторник еще будет совещание по этому вопросу. Думаю, Александр Иванович (Еслев) поставит нас в известность о том, куда пошло это письмо», – сказал Польховский.