Польховский о жалобе на Майгурова: «Я поддержал и сказал, что надо действовать. Если есть нарушения, молчать об этом нельзя»

Теги Валерий Польховский Союз биатлонистов России Виктор Майгуров Александр Еслев Биатлон

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский объяснил, почему совет Союза биатлонистов России (СБР) решил подать жалобу в прокуратуру на главу организации Виктора Майгурова.

Члены совета СБР обвинили Майгурова в злоупотреблении служебным положением, самоуправстве, незаконной деятельности в части распределения финансовых ресурсов, нецелевом расходовании средств.

«Конкретно был запрос от Федерации биатлона Татарстана о расходе денежных средств. На что был получен ответ о закрытой информации, которую нельзя раскрывать. Моменты по работе устава, по повестке дня на предстоящей конференции вызывали недовольство.

Я поддержал и сказал, что надо действовать. Если есть какие-то нарушения, то молчать об этом нельзя. Если не хотят слышать, а по закону совет СБР является между конференциями главенствующим (органом), почему тогда руководитель СБР игнорирует и зачастую не участвует в «зумах».

Во вторник еще будет совещание по этому вопросу. Думаю, Александр Иванович (Еслев) поставит нас в известность о том, куда пошло это письмо», – сказал Польховский.

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