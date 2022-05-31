Александр Тихонов: «Я бы выгнал нынешних депутатов из Госдумы, что они там делают? Шипулин обещал что-то построить, соврал»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону раскритиковал работу чемпиона мира на должности депутата Госдумы.

«Я бы выгнал нынешних депутатов из Госдумы, что они там делают? 15 лет ни один из них не вышел на трибуну и не стукнул кулаком со словами: «Давайте примем закон о допинге».

Антон Шипулин вот обещал что-то построить, соврал. Нечего там (в Госдуме) делать. Поставили папу руководить и развалили все, ни соревнований, ничего, вот и вся Свердловская область», – сказал Тихонов.