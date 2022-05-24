Двукратная олимпийская чемпионка по лыжам Юстина Ковальчик заняла 5-е место на биатлонном турнире в Польше

Двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юстина Ковальчик стала 5-й на биатлонном турнире «Биатлон для каждого» в польском Закопане.
Участники соревнований бежали 2 км и дважды стреляли лежа из лазерных винтовок.
«Биатлон для каждого»
Закопане, Польша
Женщины
1. Карина Мрочковская – 5.56,6 (0)
2. Мария Комперда – 11,7 (0)
3. Мартина Патлевич – 21,0 (0)
4. Анела Чубернат – 26,5 (0)
5. Юстина Ковальчик – 26,6 (0)
6. Наталья Новак – 26,8 (1)
Двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юстина Ковальчик выступит на биатлонном турнире в Польше