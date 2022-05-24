Двукратная олимпийская чемпионка по лыжам Юстина Ковальчик заняла 5-е место на биатлонном турнире в Польше

Теги результаты лыжные гонки Юстина Ковальчик сборная Польши жен Биатлон

Двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юстина Ковальчик стала 5-й на биатлонном турнире «Биатлон для каждого» в польском Закопане.

Участники соревнований бежали 2 км и дважды стреляли лежа из лазерных винтовок.

«Биатлон для каждого»

Закопане, Польша

Женщины

1. Карина Мрочковская – 5.56,6 (0)

2. Мария Комперда – 11,7 (0)

3. Мартина Патлевич – 21,0 (0)

4. Анела Чубернат – 26,5 (0)

5. Юстина Ковальчик – 26,6 (0)

6. Наталья Новак – 26,8 (1)

Двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юстина Ковальчик выступит на биатлонном турнире в Польше

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