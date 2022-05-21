Двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юстина Ковальчик выступит на биатлонном турнире в Польше

Двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юстина Ковальчик выступит на биатлонном турнире Biathlon for All в польском Закопане.

Участники соревнований пробегут 2 км, стрелять они будут из лазерных винтовок. Для Ковальчик эта гонка станет дебютной в биатлоне.

Спортсменке 39 лет, в составе сборной Польши она дважды становилась чемпионкой мира и победителем Олимпийских игр. Карьеру на лыжном Кубке мира она завершила в 2018 году.

В 2021 году Ковальчик была назначена спортивным директором Ассоциации биатлона Польши.