Виктор Майгуров: «По плану бюджет СБР – порядка 150 миллионов рублей, и в доходной части он будет превышен»

Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал о планируемом бюджете организации, а также о контракте с экипировщиком команды.

– На конференции 2018 года вы говорили о том, что привлечете от 100 до 200 миллионов рублей спонсорских денег. Сколько в итоге удалось привлечь?

– По плану у нас сегодня бюджет порядка 150 миллионов рублей, и в доходной части он будет превышен. 40 с небольшим миллионов дает наш генеральный спонсор «Газпром».

Покончив с долгами, мы начали получать деньги от IBU, появились отчисления от букмекеров, но и своими силами удалось привлечь около 40 миллионов рублей.

– Сейчас непростое время для поиска спонсоров. Как ведется эта работа?

– Мы переподписали контракт с компанией «Газпром» на три года. Это соглашение было достигнуто еще зимой, официально оформили совсем недавно.

Раньше у нас был годовой контракт, сейчас удалось подписать на три. Но, опять же, в нынешних реалиях это около трети нашего бюджета. Есть над чем работать.

– Контракт с экипировщиком KV+ закончился 30 апреля. Подписали уже соглашение с TS-Sport?

– Оно проработано. Чисто формально осталось поставить подпись. Несмотря на всю ситуацию, компания не отказывается с нами сотрудничать и будет экипировать спортсменов.

– Когда ждать презентацию формы?

– В графическом виде дизайн уже согласован. Обычно на полную проработку экипировки уходит год. Так как все приходится делать в моменте, летняя форма будет менее броская, а зимняя — уже в цветах российского триколора.

– Кому экипировка будет выдаваться, учитывая, что, скорее всего, международных стартов у нас не будет?

– Будет Кубок Содружества. Получат те, кто находится на централизованной подготовке. Тут надо также учитывать интересы и нашего партнера-экипировщика.

– Еще вопрос по финансовой части. Два года назад бюджет СБР стал закрытым. Почему?

– Возьмите любую организацию — бизнес или спортивную федерацию. Разве у бюджет размещен на сайте? Это внутрикорпоративная информация.

Сколько мы тратим на сборную команду? Какая зарплата у сервиса или президента? Ни одна корпорация не даст такую информацию. Членам СБР я готов отвечать на вопросы по бюджету.

Могу сказать, что наш бюджет 150 миллионов рублей. Это открытый или закрытый бюджет?

– Наверное, нужно расписать статьи расходов, чтобы считать его открытым.

– Простой пример. Мы запланировали потратить на сборную 22 миллиона, но по факту вышло 33. Дальше что? Нас спросят: «Почему 33?» На отчетной конференции я готов объяснить для делегатов. Это наша внутренняя история, – сказал Майгуров.

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