Виктор Майгуров: «Решение по Истомину беру на себя. Он завоевал уважение спортсменов за счет знаний, подхода. Человек прогрессирует»

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал назначение Артема Истомина руководителем одной из групп для централизованной подготовки в сезону-2022/23. 

– Артем Истомин в качестве руководителя одной из групп – ваша придумка?

– Да, это моя зона ответственности. При этом меня поддержало большинство членов правления.

– Не встретил по этой кандидатуре ни одного мнения в поддержку. Зато высказывавшихся против достаточно: Хованцев, Касперович, Васильев.

– Еще раз повторюсь, альтернативных предложений не было. У Дмитрия Васильева всегда свое мнение, и это не мешает нам периодически обсуждать разные вопросы. Мне нравятся такие внешние раздражители, которые не дают расслабляться и мотивируют.

– Понятно, что сезон наши биатлонисты, скорее всего, проведут в России, что Истомин талантливый тренер. Но ему предстоит работать в сильной группе, где есть Резцова, Халили, Серохвостов. Не опасно ли это?

– Он же не один там будет работать. У нас есть сезон для экспериментов. Посмотрите на тренерский штаб. Есть поколение тренеров 60+, есть совсем молодые тренеры, а между ними разрыв. Очень мало специалистов в возрастной категории 30-60 лет. 

Истомин поработал в команде вторым-третьим номером. Завоевал уважение спортсменов за счет своих знаний, своего подхода. Да, он не сам его изобрел. Учился у Хованцева, у Каминского, изучал мировой опыт. Человек прогрессирует.

Если ты надолго застрянешь вторым-третьим номером, то никогда не сможешь реализовать свои методики, свои мысли. Я абсолютно не боюсь этого решения. 

На правлении об этом и заявил, что решение по Истомину и по тому, чтобы с ним готовились Серохвостов и Халили, беру на себя. У нас есть время на эксперименты.

– Он же работал только с мужчинами.

– Какая разница?

– Например, у женщин есть циклы, в которые он, возможно, не так сильно погружен.

– Погрузится. Тренер есть тренер. Посмотрите на мировую практику. Талантливые тренеры работали и с мужчинами, и с женщинами. Возьмите Пихлера, Падина. Единственное, не нужно ждать сиюминутного результата.

Надо давать тренерам время поработать. А то мы назначили и через год уже меняем. Я не за это.

– Как получилось, что группа смешанная? Не слишком ли много экспериментов?

– Нормально. У Халили есть опыт готовиться индивидуально. А тут еще будет Серохвостов — хороший спарринг-партнер.

– Не слишком ли мы подстраиваемся под, как говорит Юрий Каминский, «хотелки» спортсменов?

– Если бы это был олимпийский год, то я бы по-другому рассуждал. В общем-то, я и рассуждал в прошлом сезоне по-другому — старался минимизировать самоподготовку. Но зачем идти по шаблонам в этом сезоне? Можно экспериментировать, – сказал Майгуров. 

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