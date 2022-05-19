Виктор Майгуров: «Серохвостов на Алтае «поймал» клеща. Слава богу, он оказался не энцефалитный»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, что Даниил Серохвостов подцепил клеща во время тренировок на Алтае.

«Все замотивированы, чтобы тренироваться. Все начали подготовку – кто-то индивидуально, кто-то в рамках команды. Никто руки не опускает.

Халили до позавчерашнего дня на лыжах катался в Хибинах, в Кировске. Серохвостов у себя на Алтае по лесу бегает. Клеща одного «поймал», правда. Слава богу, клещ оказался не энцефалитный.

Команда в Сочи находится, кто-то в Терсколе. Все готовятся в обычном формате, как будто через год Олимпийские игры», – сказал Майгуров.