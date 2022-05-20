Кристина Резцова о призовых на Кубке России: «Деньги – очень хороший стимул, поэтому надеюсь, что благодаря этому вырастет конкуренция»

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Двукратный призер Олимпийских игр по биатлону Кристина Резцова высказалась на тему призовых на российских стартах.

«Деньги – всегда очень хороший стимул для людей, поэтому очень надеюсь, что благодаря этому в России вырастет уровень готовности спортсменов к российским соревнованиям, и соответственно вырастет конкуренция», – сказала Резцова.

Согласно ранее опубликованному проекту, призовой фонд Кубка России на сезон-2022/23 составит 100 млн рублей.

Призовой бюджет Кубка России в сезоне-2022/23 может составить 100 млн рублей: 250 тысяч за победу в личной гонке, 500 тысяч – за победу в эстафете

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