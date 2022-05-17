Дмитрий Губерниев: «Как мотивировать биатлонистов на участие в российских стартах? За победу давать деньги, сопоставимые с суммами на Кубке мира»

Комментатор «Матч ТВ» высказался за повышение призовых на российских биатлонных соревнованиях.

– Допустим, что нам в предстоящем сезоне разрешают выступать на международных стартах…

– Нас не допустят! Давайте сейчас не будем толочь воду в ступе. Нас до стартов не допустят! Я боюсь, что эта канитель продлится еще несколько лет.

Нам надо прекратить сейчас возводить воздушные замки. Что-то вдруг произойдет и нас куда-то пустят? Никуда нас не пустят, даже если что-то вдруг произойдет. Но это не значит, что мы должны опускать руки и прекращать борьбу. Надеюсь, безусловно, на чудо, на здравый смысл.

– Как мотивировать спортсменов, чтобы участвовать в российских стартах?

– Есть очень простая история – финансовая. Здесь уже у нового президента СБР или нового старого проявятся его организаторская профессиональная выручка и смекалка. Спортсмены из-за неучастия в международном сезоне потеряют огромное количество денег. Это надо как-то компенсировать.

Например, в Уфе на Всероссийских стартах, насколько я знаю, не было призовых вообще. В Тюмени победитель получал, по-моему, 15 тысяч рублей. И то это были тюменские деньги. То есть спонсоров не нашел от слова совсем. Это ненормально.

Мы должны спортсменов поддержать. Они после Олимпиады не поехали на этапы Кубка мира и понесли большие убытки, несмотря на хорошие призовые медалистов Игр. Поэтому сегодня вознаграждения спортсмена и, кстати говоря, тренера выходят на первый план.

– Как должен складываться календарь сезона в текущей ситуации?

– Все упирается в наличие денег. Если есть статья бюджета и хорошие спонсоры, то вот, пожалуйста, открытые этапы Кубка России с приглашением белорусов. За победу давать деньги, сопоставимые с суммами за победу на этапе Кубка мира. По крайней мере, солидные деньги – несколько сотен тысяч рублей за первое место. Где взять? Вот вопрос, – сказал Губерниев.