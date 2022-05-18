Шашилов о призовых на Кубке России: «Я даже не знаю, сколько платят на этапах Кубка мира. Сколько тренерам? Тоже не знаю, мне ничего не надо»

Тренер женской сборной России по биатлону высказался на тему призовых на этапах Кубка России.

Сегодня стал известен проект призового фонда Кубка России на сезон-2022/23.

«Я пока не слышал, да и эта тема мне неинтересна. Не думаю, что будут призовые на Кубке России, мне кажется, они будут на других соревнованиях (на Кубке содружества). Хотя я не знаю, как будет.

Честно говоря, я даже не знаю, сколько платят на этапах Кубка мира. Сколько тренерам? Тоже не знаю, мне ничего не надо, мне работы хватает», – сказал Шашилов.

Призовой бюджет Кубка России в сезоне-2022/23 может составить 100 млн рублей: 250 тысяч за победу в личной гонке, 500 тысяч – за победу в эстафете