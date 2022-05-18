Майгуров об отказе от дебатов с Нуждовым: «В шоу не участвую. Все видят мою работу, еще доказывать кому-то что-то не вижу необходимости»

Теги Союз биатлонистов России Виктор Майгуров Алексей Нуждов ТАСС Биатлон

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров объяснил, почему отказался от дебатов с кандидатом на пост президента СБР, вице-президентом организации Алексеем Нуждовым

Выборы президента СБР запланированы на 23 июня. 

«Я в шоу не участвую, сейчас для них не время с учетом того, что происходит в мире. Не вижу смысла устраивать дебаты.

Все видят мою работу за последние два года, еще доказывать кому-то что-то я не вижу необходимости. Я делаю и планирую продолжать делать свою работу на посту президента, поэтому не вижу необходимости участвовать в шоу.

С Вячеславом Фетисовым мы общались тет-а-тет, это была беседа двух спортсменов, двух профессионалов, мы с ним знакомы уже много лет. А для шоу сейчас не время», – сказал Майгуров. 

Губерниев заявил, что Майгуров отказался от предвыборных дебатов с Нуждовым: «Сослался на напряженный график. Я-то все знаю об этом графике»

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