Виктор Майгуров: «Инициатив по смене гражданства у наших спортсменов нет. Уверен, в этом году их и не будет»

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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что на данный момент никто из российских биатлонистов не планирует переходить в сборную другой страны. 

Международный союз биатлонистов (IBU) ранее отстранил россиян от соревнований под своей эгидой и приостановил членство СБР на фоне ситуации на Украине.

«Инициатив по смене гражданства у наших спортсменов нет. Уверен, что в этом году их и не будет», – сказал Майгуров.

СБР подписал соглашение о сотрудничестве с Белорусской федерацией биатлона

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