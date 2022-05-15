Мякяряйнен заняла третье место в Хельсинкском полумарафоне

Трехкратная победительница Кубка мира по биатлону заняла третье место в полумарафоне в Хельсинки.

Бывшая финская биатлонистка преодолела дистанцию за 1:25.28, уступив победительнице 12 минут и 42 секунды.

«Я хотела попробовать, как мои ноги чувствуют себя на новой площадке. После зимних тренировок на лыжах у меня было не так много времени на бег, но на этой базе я могу выступать в шоссейном беге.

Возможно, полумарафон слишком длинная дистанция для меня, короткие забеги могут быть более интересными», – сказала Мякяряйнен.