Мякяряйнен и Бергер получили Большой хрустальный глобус за сезон-2013/14 после дисквалификации Зайцевой

Финка Кайса Мякяряйнен и норвежка Тура Бергер получили Большой хрустальный глобус по итогам сезона-2013/2014.
Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) решил пересчитать очки в общем зачете Кубка мира в связи с дисквалификацией россиянки Ольги Зайцевой за допинг.
Обладателем БХГ изначально была Мякяряйнен, но после обновления протоколов Бергер обошла ее на пять очков и возглавила тотал. IBU решил разделить итоговую победу между биатлонистками.
В биатлоне изменили обладателя Кубка мира 8-летней давности! Не поверите, но виновата Ольга Зайцева