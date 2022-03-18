Мякяряйнен и Бергер получили Большой хрустальный глобус за сезон-2013/14 после дисквалификации Зайцевой

Финка Кайса Мякяряйнен и норвежка получили Большой хрустальный глобус по итогам сезона-2013/2014.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) решил пересчитать очки в общем зачете Кубка мира в связи с дисквалификацией россиянки Ольги Зайцевой за допинг.

Обладателем БХГ изначально была Мякяряйнен, но после обновления протоколов Бергер обошла ее на пять очков и возглавила тотал. IBU решил разделить итоговую победу между биатлонистками.

В биатлоне изменили обладателя Кубка мира 8-летней давности! Не поверите, но виновата Ольга Зайцева