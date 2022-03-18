Мякяряйнен и Бергер получили Большой хрустальный глобус за сезон-2013/14 после дисквалификации Зайцевой

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Финка Кайса Мякяряйнен и норвежка Тура Бергер получили Большой хрустальный глобус по итогам сезона-2013/2014.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) решил пересчитать очки в общем зачете Кубка мира в связи с дисквалификацией россиянки Ольги Зайцевой за допинг. 

Обладателем БХГ изначально была Мякяряйнен, но после обновления протоколов Бергер обошла ее на пять очков и возглавила тотал. IBU решил разделить итоговую победу между биатлонистками.

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