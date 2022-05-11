Поварницын о переходе в Тюменскую область: «Чтобы прогрессировать дальше, нужны ресурсы. В Удмуртии материальное обеспечение страдает»

Российский биатлонист рассказал о причинах своего перехода в сборную Тюменской области.

Ранее Поварницын выступал за команду Удмуртии.

– Еще в прошлом году были мысли, что следует перейти. Все потому, что в нашей республике не такие хорошие условия, как в некоторых регионах.

Мне, как спортсмену, чтобы прогрессировать дальше, нужны были какие-то ресурсы. Свои ресурсы я уже исчерпал. Их нужно было откуда-то привлекать. Только таким способом я мог это сделать.

У нас (в Удмуртской республике) действительно сильная школа биатлона, прекрасные тренеры, прекрасное руководство школы, но что касается материального обеспечения, то оно в нашем регионе, конечно, страдает.

Выходя во взрослый спорт, ты видишь, как спортсмены из других регионов занимаются только тем, что бегают, тренируются. Делают то, чем они должны заниматься. А не тратят свое время на поиски инвентаря, смазки.

По большей части ситуация в других регионах обстоит получше. Тем более, если в этом году будем соревноваться в России, это будет играть немаловажную роль в твоем результате.

– Вы сами обратились к Тюменской области или они к вам?

– Я рассматривал несколько регионов, куда мог бы перейти. Тюменская область отозвалась первой. Подошел к Максиму Владимировичу Кугаевскому, начал с ним разговаривать.

Он сказал, что мы заинтересованы в тебе как в спортсмене, что давай, если с другими не срастется, то переходи к нам, – сказал Поварницын.

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