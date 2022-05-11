Гараничев и Сливко будут готовиться к новому сезону в сборной Тюменской области

Российские биатлонисты Евгений Гараничев и Виктория Сливко будут готовиться к новому сезону в составе сборной Тюменской области.
Об этом сообщил тренер команды Максим Кугаевский.
Биатлонисты сборной России среди юниоров Любовь Калинина и Илья Анисимов, представляющие Тюмень, также решили тренироваться в составе команды региона.
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