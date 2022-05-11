Гараничев и Сливко будут готовиться к новому сезону в сборной Тюменской области

Российские биатлонисты и будут готовиться к новому сезону в составе сборной Тюменской области.

Об этом сообщил тренер команды Максим Кугаевский.

Биатлонисты сборной России среди юниоров Любовь Калинина и Илья Анисимов, представляющие Тюмень, также решили тренироваться в составе команды региона.

Каминский и Башкиров возглавят группы в мужской сборной России по биатлону, Шашилов и Истомин – в женской

Как будет жить наш биатлон? 26-летний шеф сборной, Кубок Содружества с белорусами и возможный переворот уже в июне