Александр Поварницын: «Я бы продолжил сотрудничество с Башкировым. Очень понравилось, как был построен наш тренировочный процесс»

Российский биатлонист заявил, что хотел бы готовиться к новому сезону в группе Сергея Башкирова.

Руководителями групп в мужской сборной России на сезон-2022/23 назначены Башкиров и Юрий Каминский.

«Я бы продолжил сотрудничество с Сергеем Геннадьевичем Башкировым. Мне очень понравилось, как был построен наш тренировочный процесс, как мы вели работу.

Тем более, мы теперь знаем некоторые слабые стороны, которые нужно подтянуть. Надеюсь, что сможем прогрессировать еще сильнее», – сказал Поварницын.

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