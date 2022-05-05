Анфиса Резцова о переходе Мекрюковой в биатлон: «Стрельбу надо отрабатывать минимум пять лет. У Натальи не будет этого времени»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала новость о том, что лыжница Наталья Мекрюкова перешла в биатлон.

«Я особо не знаю планов Мекрюковой в биатлоне. Пусть что-нибудь покажет. На практике это было и в прошлом. Кто-то пытался перейти из лыж в биатлон, а кто-то возвращался в лыжи. Но ни у кого не было ярких результатов.

Если Наташа очень захотела, то почему бы и не попробовать себя в биатлоне? Резцова же пробовала себя в лыжах, а потом перешла в биатлон! Бог ей в помощь! Она многого не знает, но надеюсь, все получится. Человек может хорошо бежать, но стрельбу надо отрабатывать минимум пять лет! Даже я через это прошла! У Натальи не будет этого времени. У нее планы – сделать все сразу. Получится или нет? Пусть пробует.

Желаю Наташе всегда пробовать. Если Мекрюкова сейчас пойдет к Шашилову, то не факт, что он ей поможет. Много нюансов. Пусть Наташа лучше подумает и пообщается с другими биатлонистками. Желаю ей только удачи!», – сказала Резцова.

Призер молодежного ЧМ по лыжам Наталья Мекрюкова перешла в биатлон