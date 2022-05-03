Анфиса Резцова: «Мне кажется, что должность главного тренера сборной лишняя. Но руководству виднее»

Трехкратная олимпийская чемпионка прокомментировала информацию о том, что в сборной России может появиться должность главного тренера.

— Говорят, в сборной могут вернуться к должности главного тренера. Как вы к этому относитесь? Вам что-то известно об этом?

— Нет, я особо в это не вникаю. Не знаю, что у них сейчас творится. Да и праздники сейчас. Мне лично кажется, что эта должность лишняя. Но руководству виднее.

— Ваша дочь Кристина сказала, что ей тоже ничего неизвестно. Чувствовалось, что она очень торопится, куда-то уезжает…

— Она с сестрами три дня была в Москве, а сегодня поздно вечером улетает домой в Сыктывкар. У спортсменов сейчас перерыв, отдых после долгого и сложного сезона. Поэтому они тоже сейчас немножко в стороне, не вникают. От них мало что зависит: кто будет президентом , будет ли у нас главный тренер в команде и так далее.

Если с Майгуровым она общалась, то с Нуждовым общения практически не было, потому что она самостоятельно тренировалась после родов, готовилась к стартам. Поэтому она тоже ничего конкретно сказать не может, – сказала Резцова.

В сборной России по биатлону появится должность главного тренера. Им может стать Каминский или Касперович (Metaratings)