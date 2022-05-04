Дмитрий Васильев: «Шашилов будет тренером Мекрюковой? Считаю, ей повезло работать с таким великим специалистом. На самом деле очень жалко девочку»

Теги сборная России жен Дмитрий Васильев переходы Михаил Шашилов Наталья Мекрюкова Биатлон

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал переход российской лыжницы Натальи Мекрюковой в биатлон.

По всей вероятности, Мекрюкова будет тренироваться в группе Михаила Шашилова.

«Обычная история. Раньше такое часто практиковалось. Я тоже в свое время переходил из лыж в биатлон. Другое дело, что далеко не каждый лыжник может стать успешным биатлонистом. Нужно много работать. Дай бог, чтобы был хороший тренер по стрельбе и научил ее работать на рубежах.

Шашилов будет ее тренером? Могу ее только поздравить. Считаю, ей повезло работать с таким великим специалистом. Все-таки олимпийскую команду привел к серебру.

На самом деле очень жалко девочку. Как бы она не пожалела о своем выборе. Но, может, в ее случае все будет вопреки, и она станет звездой.

Шашилов ни Миронову, ни Казакевич не мог научить стрелять, как он будет лыжницу учить этому?! Мне очень любопытно на это посмотреть», – сказал Васильев.

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