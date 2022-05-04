Дмитрий Васильев: «Шашилов будет тренером Мекрюковой? Считаю, ей повезло работать с таким великим специалистом. На самом деле очень жалко девочку»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону прокомментировал переход российской лыжницы Натальи Мекрюковой в биатлон.

По всей вероятности, Мекрюкова будет тренироваться в группе .

«Обычная история. Раньше такое часто практиковалось. Я тоже в свое время переходил из лыж в биатлон. Другое дело, что далеко не каждый лыжник может стать успешным биатлонистом. Нужно много работать. Дай бог, чтобы был хороший тренер по стрельбе и научил ее работать на рубежах.

Шашилов будет ее тренером? Могу ее только поздравить. Считаю, ей повезло работать с таким великим специалистом. Все-таки олимпийскую команду привел к серебру.

На самом деле очень жалко девочку. Как бы она не пожалела о своем выборе. Но, может, в ее случае все будет вопреки, и она станет звездой.

Шашилов ни Миронову, ни Казакевич не мог научить стрелять, как он будет лыжницу учить этому?! Мне очень любопытно на это посмотреть», – сказал Васильев.

Призер молодежного ЧМ по лыжам Наталья Мекрюкова перешла в биатлон