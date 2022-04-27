Поздняков призвал расширить полномочия ОКР в проведении мероприятий, нацеленных на продвижение интересов российского спорта за рубежом

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков призвал к расширению прав организации.

«Для того, чтобы наши инициативы по участию ОКР в организации соревнований среди молодежи с участием иностранных делегаций и усилению работы на международном направлении были реализованы, необходима актуализация действующего законодательства.

В частности, необходимо расширить права ОКР и ОСФ (общероссийских спортивных федераций – Sports.ru) в рамках организации всероссийских соревнований, а также финансирования участия делегаций из других стран в открытых всероссийских соревнованиях по видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр. А также наделить ОКР правом участвовать, в том числе и финансово, в организации и проведении мероприятий для продвижения интересов российского спорта за рубежом.

Кроме этого, федерациям необходимо позволить использовать на международную деятельность и развитие спорта высших достижений поступления от букмекеров, хотя бы частично», – написал Поздняков в своем телеграм-канале.