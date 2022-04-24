Поздняков об идее провести альтернативные ЧМ с участием 25 стран: «Заменять то, что уже существует, бессмысленно. Надо искать новый формат турниров»

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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал заявление президента центра спорта и образования «Самбо-70» Рената Лайшева о возможном проведении альтернативных чемпионатов мира с участием 25 стран.

«Мне пока сложно комментировать это. Идей рождается в последнее время очень много, их нужно как-то суммировать, подойти взвешенно к этому вопросу.

Думаю, что надо искать не альтернативу международным соревнованиям, а какой-то новый формат проведения турниров – это было бы правильно.

Заменять то, что уже существует, с моей точки зрения, бессмысленно. У всех наших спортивных стейкхолдеров есть сейчас возможность сделать что-то уникальное, найти новый интересный формат. Это для наших спортсменов было бы полезным», – отметил глава ОКР.

Ренат Лайшев: «Слышал, что есть порядка 25 стран, которые могут создать альтернативный чемпионат мира по всем видам спорта»

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