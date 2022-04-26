Помощник президента РФ Левитин: «Для любого спортсмена побывать в Кремле после Игр – честь. Это уважение к их труду»

Помощник президента РФ Владимира Путина Игорь Левитин заявил, что посещение Кремля – большая честь для спортсменов.

Сегодня проходит встреча олимпийских чемпионов Пекина-2022 с Путиным и вручение государственных наград.

«Прием в Кремле – это традиция. Для любого спортсмена побывать в Кремле после Игр – честь. Это уважение к их труду.

Сегодня это важно, когда спортсмены отлучены от крупных международных соревнований, внимание президента и правительства важно для ребят, мы их будем поддерживать.

Это всегда теплая встреча, мы за них болеем. Одно дело – видеть по телевизору, а другое – пообщаться. Просили спортсмены чаще их показывать по телевизору, нужно им уделять больше внимания», – сказал Левитин.