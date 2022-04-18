Биатлонист Эдуард Латыпов посетил матч «Крылья Советов» – «Краснодар» и сделал символический удар

Трехкратный призер Олимпиады-2022 по биатлону посетил матч 25-го тура «Крылья Советов» – .

Биатлонист положил начало встрече, сделав символический удар.

«Отличные эмоции! Я начал игру, нанеся символический удар по мячу, сделал пас. Для меня это было очень волнительно.

Очень рад за нашу команду. Была хорошая игра, уверенная победа. Поздравляю всю нашу команду.

Достаточно долгое время не было болельщиков, а сегодня полные трибуны. Непередаваемая атмосфера!» – сказал Латыпов.

Матч завершился победой со счетом 2:0.

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