«Стиль позволяет «Краснодару» не терять лицо. Счет не должен обманывать – «Крыльям» было тяжело». Осинькин о 2:0

подвел итоги матча между «Крыльями Советов» и «Краснодаром» (2:0).

– Счет и количество моментов не должны обманывать в том, как протекала эта игра, характер матча. На протяжении всего матча нам было очень тяжело. Особенно было на чужой половине.

Мы были готовы к тому, что под давлением не сможем отнимать мячи на чужой половине поля. Но мы были готовы и к любому развитию событий. После того как мы забили гол, нам стало проще играть по счету. Но всегда было трудно.

Соперник был очень активен на протяжении всего матча. Тот стиль, несмотря на потерю в составе, позволяет «Краснодару» не терять лицо. Они играют в этот футбол с первого дня в академии и доходят до главной команды. Видно, что у команды есть потенциал, перспективы и будущее. Те команды, которые могли бы подумать, что «Краснодар» сейчас ослаб, передумают, когда увидят, сколько очков они сейчас взяли.

– Видите ли вы закономерность в том «Сочи» и «Краснодар» «Крылья» обыграли и дома, и на выезде, а с «Арсеналом» сыграли вничью?

– Наверное, кроме всего прочего, мы не успели начать игру с «Уфой», а уже проигрывали. Мы пропустили со стандартного положения. Стандартное положение – это область книг. Это не оцифровывается. Сложно сказать, какая закономерность будет, если ты пропускаешь в самом начале игры со стандарта. Игра меняется и идет по другому сценарию.

У нас есть мнение, с какими командами нам удобно играть более или менее. Есть атакующие команды, есть оборонительные. Есть команды, которые играют в четыре защитника, есть в пять. Есть просто фавориты. Ответ на этот вопрос требует подробного разговора. Нельзя оценить поверхностно, – сказал главный тренер .

«Краснодар» уступил «Крыльям Советов» – 0:2. У «быков» 1 победа за последние 4 матча