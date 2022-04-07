Васильев о том, что Всемирная ассоциация олимпийцев выступила против отстранения россиян: «Спортивный мир состоит не только из норвежцев, но еще и из разумных людей»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал новость о том, что Всемирная ассоциация олимпийцев (WOA) выступила против отстранения российских спортсменов от соревнований.

«Это более чем удивительно. Сейчас идет общий тренд на уничтожение России, как серьезного игрока, как в политике, так и в спорте. Весь Запад настроен на то, чтобы нас убрать.

Когда какие-то западные организации высказываются нейтрально, это уже хорошо. А когда они нас поддерживают, это что-то невероятное.

Мир все-таки не окончательно сошел с ума. Есть еще разумные люди с разумными взглядами. Спортивный мир состоит не только из норвежцев, но еще и из разумных людей», – сказал Васильев.

Всемирная ассоциация олимпийцев выступила против отстранения российских спортсменов от соревнований

Говорят, отстранение России противоречит олимпийской хартии. Мы проверили – похоже, все по правилам