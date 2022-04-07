Всемирная ассоциация олимпийцев выступила против отстранения российских спортсменов от соревнований

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Всемирная ассоциация олимпийцев (WOA) выступила против отстранения российских спортсменов от соревнований.

«Исполнительный комитет WAO встретился и обсудил ситуацию на Украине и ее последствия для спорта и, в частности, для олимпийского движения.

Исполнительный комитет WOA решил, что основные принципы олимпизма, изложенные в принципах 4 и 6 Олимпийской хартии, должны всегда соблюдаться, и что право олимпийцев и спортсменов как отдельных лиц на участие в спортивных мероприятиях должно поддерживаться и поощряться.

Это перекликается с «Декларацией о поддержке Олимпийской хартии», подписанной олимпийцами со всех пяти континентов на Всемирном форуме олимпийцев WAO в 2015 году, в которой они обязались «противостоять любому политическому или государственному вмешательству в автономию спортивных организаций, которое может помешать спортсмену реализации своего права участвовать в Олимпийских играх или других крупных спортивных мероприятиях, которые также олицетворяют олимпийский дух».

Исполнительный комитет WOA понимает и уважает рекомендацию МОК (об отстранении России – Sports.ru). Тем не менее, WOA твердо убеждена, что решения о том, участвовать в соревнованиях или нет, должны приниматься каждым спортсменом отдельно и должны основываться на фундаментальных принципах Олимпийской хартии», – говорится в сообщении WOA.

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