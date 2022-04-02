Ирина Лещенко об эстафете: «Так трясутся ноги, что не знаю, что с этим делать. Пора позволить себе чуть отдохнуть»

Белорусская биатлонистка Ирина Лещенко оценила свое выступление в эстафете на открытом чемпионате России в Тюмени.

Сегодня женская команда Беларуси заняла седьмое место. Лещенко бежала на втором этапе гонки.

– Было опять достаточно сложно. Я не знаю, что происходит – так трясутся ноги, что не знаю, что с этим делать. С лежкой справилась, со стойкой – почти. Скольжение сегодня было хуже, чем вчера, приходилось раньше начинать работать.

– Насколько оправдана расстановка, в которой вы с Солой бежите первые два этапа, а дальше – молодые Ковалевская и Кудаева?

– Не знаю, надо у Олега Владимировича (Рыженкова) спросить, я бы чуть по-другому сделала. Девчонки молодые, так что любой старт, любой опыт пойдет на пользу независимо от того, как сложится гонка.

Все с Витебской области – когда я начинала, они были еще совсем маленькие. Классно, что они подтягиваются, надеюсь, дальше будет еще больше.

Теперь впереди отдых, поскольку в масс-старт я не прохожу, мне надо было попадать в тройку в преследовании. Пора позволить себе чуть отдохнуть, – сказала Лещенко.

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