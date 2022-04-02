Ирина Лещенко об эстафете: «Так трясутся ноги, что не знаю, что с этим делать. Пора позволить себе чуть отдохнуть»

Теги чемпионат России сборная Беларуси жен Олег Рыженков Ирина Лещенко (Кривко) Анна Сола Юлия Ковалевская Дарья Кудаева Биатлон

Белорусская биатлонистка Ирина Лещенко оценила свое выступление в эстафете на открытом чемпионате России в Тюмени.

Сегодня женская команда Беларуси заняла седьмое место. Лещенко бежала на втором этапе гонки.

– Было опять достаточно сложно. Я не знаю, что происходит – так трясутся ноги, что не знаю, что с этим делать. С лежкой справилась, со стойкой – почти. Скольжение сегодня было хуже, чем вчера, приходилось раньше начинать работать.

– Насколько оправдана расстановка, в которой вы с Солой бежите первые два этапа, а дальше – молодые Ковалевская и Кудаева?

– Не знаю, надо у Олега Владимировича (Рыженкова) спросить, я бы чуть по-другому сделала. Девчонки молодые, так что любой старт, любой опыт пойдет на пользу независимо от того, как сложится гонка.

Все с Витебской области – когда я начинала, они были еще совсем маленькие. Классно, что они подтягиваются, надеюсь, дальше будет еще больше.

Теперь впереди отдых, поскольку в масс-старт я не прохожу, мне надо было попадать в тройку в преследовании. Пора позволить себе чуть отдохнуть, – сказала Лещенко.

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