Пресс-атташе СБР об информации про выплаты в IBU: «В материал вкрался неверный перевод. Карлссон говорил не о членских взносах»

Руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов прокомментировал информацию о выплате членских взносов в Международный союз биатлонистов (IBU)

Ранее телеканал «Матч ТВ» со ссылкой на генерального секретаря IBU Никласа Карлссона сообщал, что СБР сохранит свои обязательства по выплатам в IBU, который приостановил членство российской организации.

«Что касается денежного вопроса, то у нас действует система членского взноса. Для региональных участников IBU – 150 тысяч евро в год, для постоянных – 300 тысяч евро в год.

У организаций, деятельность которых приостановлена, сохраняются все обязательства, но нет никаких прав. Поэтому СБР не получит тех денег, которые можно было бы вернуть», – цитировал слова Карлссона «Матч ТВ».

«К сожалению, в материал вкрался неверный перевод. Карлссон говорил точно не о членских взносах, которые федерации разных стран платят в IBU – именно так этот перевод поняли многие. Членские взносы IBU – скорее символическая сумма, которая в зависимости от статуса федерации составляет порядка 250-500 евро, безо всяких тысяч.

На минуточку, полная сумма членских взносов, которые все федерации биатлона-члены IBU ежегодно выплачивают Международной федерации биатлона – всего 16 950 евро. Эти цифры не менялись два последних сезона, и они абсолютно открыты», – написал Аверьянов в своем телеграм-канале.

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